54-летняя Лопес сверкнула роскошным телом в бикини - фото

54-летняя Лопес сверкнула роскошным телом в бикини - фото
Дженнифер Лопес. Фото: Billy Bennight / AdMedia / www.globallookpress.com
Джей Ло продемонстрировала свои формы на смелом снимке

Две недели назад Дженнифер Лопес отпраздновала день рождения – ей исполнилось 54 года. Немалое количество женщин, достигнув такого возраста, начинают искать в себе изъяны, зарываются в собственные комплексы и ставят крест на личной жизни. Однако актриса в их число точно не входит.

Не секрет, что Джей Ло всегда могла похвастаться огромным количеством ухажеров и активно строила личную жизнь. Впрочем, знаменитость и сейчас не сдает позиции. Пару лет назад весь мир обсуждал, как она сошлась со своей любовью молодости Беном Аффлеком, а затем и вовсе вышла за него замуж.

Одни считают подобное воссоединение странным. А другие уверены, что нет ничего удивительного в том, что актер решил взять быка за рога. В свои 54 года Джей Ло выглядит просто потрясающе и может дать фору многим молоденьким красавицам. Несмотря на рождение двоих детей и годы, певица осталась в прекрасной форме. На днях она в очередной раз это доказала, поделившись новыми горячими фото.

На свежих кадрах Лопес предстала перед многомиллионной аудитории в довольно откровенном виде. Звезда сверкнула роскошным телом, облачившись в бикини синего цвета. Руки и плечи знаменитости оказались прикрыты легким халатом, а ноги стали еще длиннее благодаря каблукам. "Счастливого понедельника", – подписала фото Джей Ло. Нет сомнений, что после таких снимков начало недели у ее фанатов выдалось по-настоящему радостным.

Фото: соцсети

Впрочем, Дженнифер Лопес далеко не единственная, кто любит порадовать поклонников горячими фото. В нашей стране тоже предостаточно прелестниц, которые не стесняются демонстрировать свои формы. Одна из них – Настасья Самбурская. Ранее "Утро.ру" писало, что актриса похвасталась шикарным телом в белом бикини.

Фоторепортаж
Украинский олигарх утешит Дженнифер Лопес миллионом
Getty Images © Getty Images ©
Getty Images © Getty Images © Getty Images ©
Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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