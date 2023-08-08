"Потрясающая пластика": похорошевшая Толкалина восхитила упругим телом в белье

"Потрясающая пластика": похорошевшая Толкалина восхитила упругим телом в белье
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезда поделилась новыми откровенными снимками

Пожалуй, Любовь Толкалину можно назвать одной из самых смелых российских знаменитостей. Актриса явно уверена в себе, ведь не стесняется оголяться перед камерой и демонстрировать свою фигуру на всеобщее обозрение. Впрочем, стесняться звезде действительно нечего. В свои 45 лет она выглядит все моложе и краше с каждым днем.

На днях Любовь Толкалина в очередной раз поделилась довольно откровенными снимками в социальных сетях, похваставшись результатами новой фотосессии. Звезда предстала перед фанатами в нежном образе, который сделал ее особенно похорошевшей.

Актриса позировала перед камерой, принимая необычные позы на стуле и держа в руках длинный цветок. Для фотосессии, не изменяя своим привычкам, Толкалина выбрала открытый наряд. А точнее, белоснежное белье, состоящее из майки на тонких лямках и коротких шортиков, которые обычно носят под одеждой.

Несмотря на то, что подобные снимки появляются в блоге Любови Толкалиной регулярно, привыкнуть к ним успели не все. Некоторые осудили звезду в комментариях, заявив, что постоянно видят ее на фото "голой". Впрочем, большинству фотосессия артистки все же понравилась. Толкалина восхитила поклонников упругим телом в белье и получила от них море комплиментов.

"Какая прелесть! Потрясающая пластика!", "Самое настоящее воплощение нежности и женственности", "Вы очень красивая", – написали в комментариях фанаты.

Ранее "Утро.ру" писало, что Толкалина ответила хейтерам, которые оставляют ей гневные сообщения. Звезда порассуждала о тех, кто ее яростно ненавидит и критикует.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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