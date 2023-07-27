"Даю эти картинки не просто так": раздвинувшая ноги Толкалина ответила хейтерам

"Даю эти картинки не просто так": раздвинувшая ноги Толкалина ответила хейтерам
Любовь Толкалина. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Актриса любит показать себя - и не понимает тех, кто не видит в ней эстетики

Любовь Толкалина не скрывает своего тела и часто оголяется перед камерой. Все потому, что она очень гордится своей фигурой, которая великолепно сохранилась в 45 лет. 

На днях актриса показала очередное личное фото, на котором предстала в колосящемся поле с широко раздвинутыми ногами. 

Любовь Толкалина на снимке предстала в джинсах, рубашке и шляпе, которой полностью закрыла лицо. Если не видеть лица и не знать, кто скрывается за головным убором, то ее не отличишь от девочки! Настолько гармонична и хрупка ее фигура. 

Любовь Толкалина. Фото: соцсети

В тексте публикации Толкалина рассуждала о тех, кто ее яростно ненавидит и критикует. Актриса выразила сожаление в связи с тем, что она так не нравится и раздражает некоторых людей. Впрочем, поклонники поддержали ее и отметили, что плохо пишут о ней только завистники. 

"Я скорблю о вашем нежелании читать текст, что-либо знать о мире, а главное понять меня. Зачем-то же я даю здесь именно эти картинки… и этот текст. Уж точно не для демонстрации себя как женщины", – заявила Толкалина.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Любовь Толкалина предстала перед поклонниками в прозрачном откровенном наряде, оголившем все ее прелести. 

Источник: "Экспресс-газета" ✓ Надежный источник
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