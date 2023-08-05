Огромная грудь Семенович выскочила из тугого платья – видео

Красотка продолжает волновать публику

Знаменитая российская певица Анна Семенович в очередной раз произвела фурор в информационном пространстве. Артистка очень гордится своими пышными женственными формами. Особое внимание публики всегда приковывает роскошный бюст артистки.



При этом красотка регулярно балует своих поклонников яркими кадрами. Анна Семенович записала клип на новую композицию, в котором предстала в элегантном платье. Поклонников сразу же привлек наряд звезды. Акцент был сделан на глубоком декольте.

Когда артистка начала петь и пританцовывать, ее огромный бюст колыхался в такт композиции. В комментариях интернет-пользователи поделились восторженными отзывами. Женственные линии тела звезды порадовали публику.

В некоторые моменты бюст практически выскакивал из тугого платья. Эти кадры были особенно волнительны и привели в восторг мужскую часть многомиллионной армии фанатов Анны Семенович.

Ранее "Утро.ру" рассказывало, как перепуганная Семенович лишилась волос.