Перепуганная Семенович лишилась волос после отдыха

Артистка столкнулась с неизбежностью

Сияющая Анна Семенович с широкой улыбкой на лице сообщила в блоге о том, что невероятно счастлива вновь оказаться дома после отпуска. В каких бы роскошных отелях она не останавливалась, ночевать ей все равно приятнее в своей московской квартире, на своей уже ставшей родной кровати.

Поэтому отдохнувшая после перелета артистка заварила себе кофе, за чашкой которого рассказала миру о своих планах на ближайшие дни. Спорт, который был нагло вытеснен олл-инклюзивом, нужно вновь заманить в свою жизнь, поэтому Анна уже спланировала, какие меры предпримет.

Длительность кардио-тренировок, сообщила уже пыхтя на беговой дорожке Анна Семенович, будет постепенно увеличиваться. Ну а после занятий спортом последует массаж, включилась с кушетки певица, ведь ее икры, закаленные фигурным катанием, сразу же твердеют и распухают.

Следом за этим последовали и другие процедуры для красоты. На одной из них Семенович лишилась волос. Вначале косметолог намазал разогретым воском зону над верхней губой и внутри ноздрей артистки, чтобы, затем, быстрым движением содрать затвердевшие корочки и сделать свою клиенту значительно ухоженнее.

"Делаем противное мероприятие. Скажите, вы тоже также выдираете волосы из носа?", – сжалась перепуганная Семенович перед неизбежным моментом срыва воска.

Реакций подписчиков, увы, было не заметно, ведь повествование блондинка вела в разделе "Истории". Тем не менее, не может не радовать то, что столь исполнительно докладывающая о событиях своего дня Анна Семенович не отправилась на депиляцию зоны бикини.

