Кудрявцева в купальнике щегольнула стройным телом на камеру

Телеведущая показала откровенные снимки у бассейна

К своим 52 годам Лера Кудрявцева успела не только построить головокружительную карьеру, но и дважды стать мамой. Если старшего сына, Жана, знаменитость родила 30 с лишним лет назад, то ее младшей наследнице, Марии, едва исполнилось пять. Но глядя на ведущую сейчас, сложно поверить, что еще несколько лет назад она ходила с большим животом, вынашивая дочку.

Возможно, все дело в том, что блондинка продолжает вести активный образ жизни. Недавно Кудрявцева отправилась на отдых в Болгарию вместе с наследницей. В отпуске знаменитость не только нежится на солнышке, но и пробует себя в новых видах спорта.

На днях звезда вышла на связь в блоге и рассказала, что впервые прокатилась на сап-борде. Новость телеведущая сопроводила красочным снимком, на котором ее запечатлели на доске. Впрочем, новые спортивные достижения блондинки впечатлили фанатов куда меньше, чем ее подтянутая фигура.

Лера Кудрявцева предстала на фото в купальнике, щегольнув стройным телом и длинными ногами. Подписчики не смогли не отметить, что знаменитость находится в прекрасной форме, и оставили ей десятки комплиментов в комментариях. "Миниатюрная красота", "Умница и красавица", "Прекрасно выглядите", – написали фанаты.

Ранее "Утро.ру" писало, что Лера Кудрявцева обратилась к российским мужчинам, назвав часть из них "маменькиными сынками". Блондинка заявила, что сильный пол в родной стране пошел уже не тот.