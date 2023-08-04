"Маменькины сынки": Кудрявцева обратилась к российским мужчинам

Сильный пол в родной стране пошел не тот, считает блондинка

Российская телеведущая Лера Кудрявцева уверена, что сильный пол уже и не сильный вовсе – мужчины решили "отстраниться" от действительности, однако привыкли по инерции считать себя лидерами семейств. Раздражающих Леру самцов, как оказалось, немало – виной тому времена и нравы.

Кудрявцеву выводит из себя наступающий на пятки будущим поколениям матриархат. Блондинка устала от засилья "нарциссов, маменьких сынков" и прочих, чье поведение вызывает у нее бесконечное раздражение – и презрение. Не все конечно, но очень многие. А современный тренд мужчин, добавила телеведущая – их безынициативность.

"Буду рада, если вы меня переубедите. Женщины тоже изменились, но сейчас речь о наших мужчинах. Возможно, я не права", – пишет в социальных сетях Лера, умоляя поклонников и поклонниц ее переубедить.



А не так давно Кудрявцева решила поддержать плюнувшую в Россию Светлану Лободу – Лера прямо сообщила, что ей нравятся песни украинской исполнительницы, и переубедить ее во вкусах никто не сможет. Впрочем, и опасаться по этому поводу Лера ничего не собирается – слушает и Свету, и украинскую рок-группу "Океан Эльзы".