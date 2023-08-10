59-летняя Цыганова показала фигуру в купальнике – фото

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Расцвет карьеры Виктории Цыгановой пришелся на 90-е годы. Тогда ее называли одной из самых красивых и ярких исполнительниц на российской эстраде. С тех пор прошло уже не одно десятилетие, но артистка, кажется, совершенно не растеряла свою привлекательность.
Этой осенью Цыгановой исполнится уже 60 лет. Но вопреки возрасту, знаменитости удается выглядеть молодо и оставаться в форме. Сегодня 59-летняя звезда может похвастаться не только прекрасными внешними данными, но и стройной фигурой. Накануне певица опубликовала свежее видео, в очередной раз блеснув своим видом перед публикой.
Вика Цыганова продемонстрировала, как провела важный в православном календаре праздник – день целителя Пантелеймона. Артистка запечатлела себя у пруда и покрасовалась точеными формами в купальнике зеленого цвета. Волосы звезды 90-х оказались распущены, а зону декольте украшал кулон. Певица поздравила подписчиков и сообщила, что будет принимать водные процедуры.
"С днем целителя Пантелеймона. Нам всем духовного, телесного здоровья!", – обратилась к поклонникам Вика Цыганова.
Ранее "Утро.ру" писало, что муж Цыгановой раскрыл судьбу песни про вагнеровцев после мятежа. Он указал, что композиция не имеет никакого отношения к политике, и заверил, что артистка не собирается исключать ее из репертуара.
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