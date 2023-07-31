Ковальчук блеснула фигурой в белье через несколько недель после родов

Певица продемонстрировала, как выглядят ее формы сейчас

Последние месяцы вокруг семьи Юлии Ковальчук ходили самые разные слухи. Пока одни шептались, что между певицей и ее мужей Алексеем Чумаковым мог случиться разлад, другие подозревали звезду в беременности. К счастью, правы оказались вторые. В начале июля пара сообщила поклонникам радостную новость о рождении второго ребенка.

Юлия Ковальчук старательно скрывала свой округлившийся животик от любопытных глаз, поэтому многие были шокированы, когда в ее блоге вдруг появился снимок с новорожденным. Знаменитость рассказывала, что вторая беременность оказалась сложнее первой и прошла не без проблем. Но как бы ни было нелегко, все осталось позади. Певица подарила супругу дочь Алисию, а теперь активно восстанавливается после родов.

Едва фанаты успели свыкнуться с тем, что Ковальчук стала мамой во второй раз, как она продолжила их удивлять. На днях звезда поделилась, что из 14 набранных во время беременности килограммов у нее осталось лишь три. А накануне знаменитость показала, как выглядит спустя несколько недель после родов.

Юлия Ковальчук блеснула фигурой в белье, опубликовав свежий снимок. Певица запечатлела себя перед зеркалом в полный рост и дала понять, что уже работает над тем, чтобы привести себя в форму. "Потихоньку двигаюсь к намеченной цели)))", – подписала фото артистка. Многие поклонники оценили откровение знаменитости и буквально завалили ее комплиментами в комментариях.





Ранее "Утро.ру" писало, что Юлия Ковальчук рассказала о проблемах, с которыми ей пришлось столкнуться во вторую беременность. Оказалось, на седьмом месяце у нее произошло воспаление седалищного нерва.