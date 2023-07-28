"Это ад": родившая Ковальчук раскрыла проблемы со второй беременностью

"Это ад": родившая Ковальчук раскрыла проблемы со второй беременностью
Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица испытывала боль

Неожиданно для многих экс-солистка "Блестящих" стала мамой во второй раз. Свою беременность, которую можно считать поздней, она тщательно скрывала от публики. Однако весной по Сети распространяли фото женщины, поразительно похожей на Юлию Ковальчук, с большим животом. 

В июле певица подарила своему мужу Алексею Чумакову дочку, которую звездные родители звали Алисией. Уже после родов артистка стала раскрывать некоторые подробности своего интересного положения. Вчера, к примеру, она призналась поклонникам, что второго ребенка вынашивать было сложнее, чем первого. Как оказалось, она столкнулась с одной проблемой. 

На седьмом месяце у Юлии Ковальчук произошло воспаление седалищного нерва. Из этого певице было сложно двигаться.

"Это ад, скажу я вам", – описала свои чувства на своей странице в соцсетях блондинка. 

Медики сказали ей, что в таком состоянии она может пробыть до самых родов. Но супруга Алексея Чумакова решила, что сумеет с этим справиться, а потому каждый день уделяла время зарядке и растяжке. В итоге через две недели самочувствие улучшилось. 

Ранее "Утро.ру" рассказывало о том, какие эмоции Юлия Ковальчук испытывала во время и после родов. 

Источник: Вокруг ТВ ✓ Надежный источник
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