"Плачу": Ковальчук поведала о мучениях после родов

"Плачу": Ковальчук поведала о мучениях после родов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Экс-звезда "Блестящих" не может до сих пор прийти в себя

Известная исполнительница Юлия Ковальчук наконец-то открылась перед своими поклонниками и рассказала о своих ощущениях в роли мамы двух дочерей. Ведь совсем недавно в звездной семье Юлии и Алексея Чумакова появилась вторая принцесса.

Оставаясь верной своему стилю, Ковальчук не раскрыла имя и вес новорожденной малышки. Певица решила поделиться своими эмоциями, связанными с рождением младшей дочери. По словам Ковальчук, это так ее растрогало, что она не может сдерживать слезы. 

"Меня это так трогает, что я даже плачу", – призналась звезда. 

Кроме того, Юлия рассказала о том, как выбирала детский сад для старшей дочери Амелии. Она выбрала частный садик, который был маленьким и абсолютно без пафоса. Для нее было самым важным, чтобы там был молодой коллектив, который был очень теплым и горящими глазами. Юлия проехала несколько садиков и выбрала тот, который зацепил ее душевной теплотой.

Источник: Teleprogramma.pro ✓ Надежный источник
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