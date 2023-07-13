Муж Цыгановой раскрыл судьбу песни про вагнеровцев после мятежа

Многие поменяли отношение к наемникам на фоне недавних событий

Виктория Цыганова не собирается исключать из своего репертуара песню, посвященную ЧВК "Вагнер", даже после произошедшего в стране мятежа. Об этом заявил ее супруг Вадим Цыганов.

В беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" он указал, что написанная композиция не имеет никакого отношения к политике. Она была написана для того, чтобы поддержать солдат в зоне СВО и тех, кто вернулся с передовой. Необходимость в ней сохраняется до сих пор.

"Мы всех поддерживаем, кто сейчас на передовой. Им вечная слава. И падшим, и живым героям – вечная слава. Вычеркивать какие-то песни из репертуара мы не будем, это нецелесообразно", – подытожил он.

После событий 24 июня многие поменяли свое отношение к вагнеровцам. Президент России Владимир Путин называл произошедшее предательством страны. Аналогично по этому поводу высказывался и министр обороны Сергей Шойгу, указав, что армия в этой ситуации продемонстрировала свою преданность официальному руководству.