Скабеева в бикини показала влажное тело: мужчины ахнули

Скабеева в бикини показала влажное тело: мужчины ахнули
Ольга Скабеева. Кадр: "60 минут", Россия 1
Красотка поделилась откровенной фотографией

Для многих журналистка Ольга Скабеева, в первую очередь, является опытным экспертом по событиям, которые разворачиваются на международной арене. Однако нельзя забывать, что телеведущая также очень привлекательная женщина. К сожалению, журналистка редко радует публику откровенными фотографиями, поэтому появление на просторах социальных сетей горячего снимка произвело эффект разорвавшейся бомбы.

Ольга разместила в общем доступе яркую фотографию с отпуска на жарком курорте. Красотка предстала перед восхищенной публикой в купальнике алого цвета. Фотограф запечатлел девушку в момент купания с дельфинами. Влажные формы любимицы публики привели в восторг фанатов.

Фото: соцсети

Стоит отметить, что звезда редко выкладывают кадры личного характера и практически не рассказывает о том, как складывается ее жизнь. В комментариях поклонники просят телеведущую почаще баловать их подобного рода снимками. Многим очень интересно, как Скабеева живет за пределами своего рабочего места. Разумеется, телеведущую-красотку также засыпали комплиментами.

К слову, ранее россияне потребовали убрать телеведущую с экранов за слова о нашей стране.

Источник: Утро.ру ✓ Надежный источник
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