Россияне требут убрать Скабееву с ТВ за слова о России

Людям не понравились ее высказывания о введении китайских солдат

Телеведущая Ольга Скабеева угодила в новый скандал. Россиян возмутили ее слова о введении в страну китайской армии.

Жуналистка в эфире "60 минут" отметила, что было бы неплохо если пара десятков миллионов китайских солдат зашла на приграничную территорию.

"Смотрю на Белгородскую область и думаю: "Как же нам не хватает китайской армии"", – сказала она в беседе с приглашенным экспертом.

При этом она подставила под сомнения слова собеседника, что можно обойтись всеобщей мобилизацией.

Такие заявления возмутили некоторых россиян. Они выразили мнение, что слова Скабеевой можно расценивать как дискредитацию российской армии – будто бы она намекнула, что наши солдаты не способны эффективно защищать собственную страну.

"Как у нее язык не отсох?",

"У Китая так то отличная армия. Действительно сравнимая с европейскими и американскими. С потрясающим спецназом... Вот только да, а как же суверенитет?",

"По ее логике, может Россия еще и провинцией Китая станет?",

"Давно пора гнать ее с телека, давно ничего по делу не говорит",

– пишут недовольные россияне в соцсетях.