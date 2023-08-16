Самбурскую не пустили на российский кинофестиваль: звезда выступила с речью

Самбурскую не пустили на российский кинофестиваль: звезда выступила с речью
Настасья Самбурская. Фото: Petrov Sergey/ news.ru/ Globallookpress.com
Актриса разочарована происходящим

Актриса Настасья Самбурская является одной из самых привлекательныз в российском шоу-бизнесе. Помимо яркой внешности, она обладает искрометным чувством юмора, что делает ее еще более привлекательной. 

Кроме актерской деятельности Самбурская пробует себя в качестве режиссера и модели. Недавно под руководством звезды сняли фильм "Тереза". Однако к сожалению актрисы, которая потратила на работу целое состояние, ленту не станут показывать на российском фестивале "Короче", так как метр не получил прокатного удостоверения. Об этом Самбурская пожаловалась поклонникам в соцсетях. 

"Мы стали собираться в радостном возбуждении, но не тут-то было! За 5 дней до начала фестиваль объявил нам, что фильм не получил прокатное удостоверение!" – с сожалением и горечью заявила Настасья Самбурская. 

Кроме того, звезда сериала "Универ" осталась недовольна, что на фестивале будут показывать фильм "Каха 2", где демонстрируюется насилие. Самбурская была крайне удивлена тем, что данной сомнительной по ее мнению ленте выдали прокатное удостоверение в отличие от ее шедевра. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что появление Самбурской без нижнего белья на публке вызвало фурор. 

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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