Полностью голая Эвелина Бледанс выставила пышную грудь и упругие бедра: откровенное фото

Тело красотки выглядит роскошно

Эвелина Бледанс давно отметила полувековой юбилей, однако усердная работа над внешним видом позволяет актрисе оставаться в превосходной форме. Знаменитость поражает публику не только своими актерскими талантами, но и стройным красивым телом.



На этот раз 54-летняя артистка решила побаловать публику клубничкой. Бледанс полностью оголилась на тропическом курорте и в таком виде не постеснялась предстать перед камерой фотографа. Художник со всей ответственностью подошел к делу, и снимок получился очень соблазнительным.



На фотографии полностью голая Эвелина лежит на роскошном пляже. Актриса выставила стройное упругое бедро вперед так, чтобы прикрыть самое интимное место женского тела. Грудь знаменитости аппетитно сжата в ее руках. Роскошные линии звездного тела привели в восторг публику.





В комментариях представители мужского пола признаются Эвелине в самых пылких чувствах. Формы красотки никого не оставили равнодушными. Артистку завалили потоком комплиментов.

