"Потеряла стыд": полностью голая Волочкова показала мохнатую киску

Артистка снова эпатировала публику

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова регулярно поражает общественность вздорным поведением и готовностью к самым отчаянным экспериментам. Знаменитость много времени уделяет своему внешнему виду и с большим удовольствием хвастается перед публикой достижениями.



Анастасия снова скинула с себя всю одежду и в таком виде устроила фотосессию. Единственное, что прикрывало прелести артистки от возбужденных мужских взглядов – пушистая кошечка, которую танцовщица использовала в качестве своеобразного полотенца.



Мохнатая киска на оголенном теле знаменитости заставила мужчин замереть от возбуждения. Впрочем, многие пользователи интернет-пространства осуждают Волочкову за бесконечное наполнение социальных сетей откровенным контентом. Комментаторы пишут, что на пятом десятке пора бы вести себя прилично – далеко не всем нравится рассматривать возрастные прелести балерины.

"Потеряла стыд", "Волочкова в своем репертуаре", "Для 47 лет выглядит просто восхитительно", "Анастасия молодец, никого не стесняется", – пишут комментаторы.

