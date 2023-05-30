"Потеряла стыд": полностью голая Волочкова показала мохнатую киску

"Потеряла стыд": полностью голая Волочкова показала мохнатую киску
Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Артистка снова эпатировала публику

Знаменитая российская балерина Анастасия Волочкова регулярно поражает общественность вздорным поведением и готовностью к самым отчаянным экспериментам. Знаменитость много времени уделяет своему внешнему виду и с большим удовольствием хвастается перед публикой достижениями.

Анастасия снова скинула с себя всю одежду и в таком виде устроила фотосессию. Единственное, что прикрывало прелести артистки от возбужденных мужских взглядов – пушистая кошечка, которую танцовщица использовала в качестве своеобразного полотенца.

Мохнатая киска на оголенном теле знаменитости заставила мужчин замереть от возбуждения. Впрочем, многие пользователи интернет-пространства осуждают Волочкову за бесконечное наполнение социальных сетей откровенным контентом. Комментаторы пишут, что на пятом десятке пора бы вести себя прилично – далеко не всем нравится рассматривать возрастные прелести балерины.

"Потеряла стыд", "Волочкова в своем репертуаре", "Для 47 лет выглядит просто восхитительно", "Анастасия молодец, никого не стесняется", – пишут комментаторы.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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