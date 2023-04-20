Полуголая Самбурская задрала платье до самого бедра: фото слили в Сеть

Полуголая Самбурская задрала платье до самого бедра: фото слили в Сеть
Анастасия Самбурская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Загоревшая дива снова поражает публику

Главная красотка российского кино Настасья Самбурская, наконец, прилетела домой из продолжительного отпуска. Дива как следует отдохнула в Дубае, а затем отправилась на Бали – туда, где и место потише, и обстановка спокойнее. 

Загоревшая актриса вернулась в Россию, где ее давно ждала работа. Накануне Самбурская отправилась в свадебный салон на примерку. Там же и сделала отличные кадры.

Настасья попозировала перед зеркалом в темном наряде, выставив напоказ свое прекрасное тело. Звезда "Универа" оголила до самого бедра ножку, спину и плечи. Получилось шикарно.

Анастасия Самбурская. Фото: соцсети


Источник: Телепрограмма ✓ Надежный источник
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