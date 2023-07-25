"Я присела 50 раз": 57-летняя Штурм шокировала оголенным видом

Артистка поделилась с поклонниками откровенным снимком

Скандалы в мире шоу-бизнеса – обычное дело. Большая часть публики уже давно привыкла, что некоторые звезды любят скандалить и устраивать разборки прямо на глазах у поклонников. Накануне подобный конфликт разгорелся между Аланой Мамаевой и Викторией Боней.

Причиной для очередного скандала светских львиц, как ни странно, стала пластическая хирургия. Вчера публика с интересом наблюдала за тем, как Боня и Мамаева осыпают друг друга обвинениями и разоблачениями по поводу увеличения ягодиц. Пока заклятые подруги выясняли отношения, насущную тему решила поддержать певица Наталья Штурм.

57-летняя артистка решила уколоть молодых коллег по цеху. Штурм опубликовала снимок в купальнике и похвасталась формами, которых ей удалось добиться без помощи хирурга. Знаменитость шокировала народ оголенным видом и дала понять, что добилась подтянутого тела собственным трудом.

"Пока весь шоу-биз пересрался, чья жопа натуральнее, я присела 50 раз! Олды рулят!", – иронично подписала снимок Наталья Штурм.

Ранее "Утро.ру" писало, что Наталья Штурм показала экстремальное декольте до пупка. Артистка поделилась с поклонниками откровенным роликом, на котором предстала в расстегнутой наполовину блузке и короткой юбке.