Известная певица показала экстремальное декольте до пупка – откровенное фото

Известная певица показала экстремальное декольте до пупка – откровенное фото
Наталья Штурм. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Пикантный контент порадовал публику

В последнее время представительницы отечественного шоу-бизнеса все чаще используют для привлечения внимания к собственной персоне горячий контент. Неудивительно, что откровенные и весьма пикантные фотографии вызывают особенный восторг у поклонников. На этот раз отличилась известная певица Наталья Штурм.

Впрочем, нужно отметить, что эта артистка привлекает внимание к собственной персоне исключительно "клубничным" контентом и скандалами. Знаменитость очень давно не радует публику новыми достижениями в творческой сфере, однако регулярно выкладывает в интернет-пространство горячие снимки.

В социальных сетях активно обсуждают видеоролик, на котором, по словам Натальи, она презентует собственное тело представителям мужского пола. Для торжественного выхода Штурм облачилась в весьма откровенный наряд. Певица надела очень короткую юбку и топ с огромным декольте до самой талии. В таком виде артистка покрасовалась перед видеокамерой.

Фото: соцсети

В комментариях пользователи отметили, что в свои 57 лет артистка выглядит потрясающе. Пышный бюст Штурм и тонкая талия заставили многих позавидовать выдержке певицы и ее готовности трудиться для того, чтобы выглядеть на все 100.

Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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