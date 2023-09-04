Черкизон и дырявые колготки: Бородина слила позорный компромат на Собчак

Черкизон и дырявые колготки: Бородина слила позорный компромат на Собчак
Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Звезды устроили публичные разборки

В Сети разгорается скандал между Ксенией Бородиной и Ксенией Собчак. Теледивы сцепились из-за неосторожного комментария бывшей жены Курбана Омарова по поводу нового образа Собчак. 

На днях блондинка появилась на свежих фото в растрепанных широких джинсах и коротком черном топе с разрезами, оголяющими грудь. Многие удивились такому стилю звезды, ведь ее привыкли видеть в элегантных брючных костюмах и юбках в пол. 40-летняя Ксения Бородина не удержалась и прокомментировала увиденное. Она отметила, что раньше стиль коллеги ей нравился больше. Теперь же она не понимает, "какая муха ее укусила". 


Судя по всему, Ксению Собчак весьма задел комментарий коллеги, и она решила колко ответить ей, блеснув при этом знаниями в области высокой моды. Она попросила Бородину не лезть со своими советами туда, где та якобы совершенно не разбирается. 

Ксения Бородина попыталась оправдаться и назвала свое мнение корректным и уместным. Она заявила, что не пыталась обидеть коллегу, в отличие от нее, и напротив похвалила ее многолетний стиль. Впрочем, Бородина и не дала себя в обиду. В привычной себе манере она ответила сопернице и припомнила ей постыдные моменты прошлого. 

"Про Черкизон, не тебе мне рассказывать, ты колготки не разрешала выкинуть с дырками и все домой собирала. Пуховики все Саваж тоже за тобой домой уехали. Давай не будь такой злой", – ответила Бородина. 

Стоит отметить, что не так давно ведущая "Дом-2" действительно стала одеваться более элегантно. Бородина прибегает к услугам стилиста Алеко Надиряна, который тщательно подбирает ей образы. 

Тема внешнего вида и стиля всегда больно ранит обеих звезд. В одном из интервью Собчак признала, что не считает себя красоткой, но с этим ей ничего не поделать. Бородина же долго время страдала от нападок в свой адрес в начале карьеры, когда была в тени звездной блондинки. 

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Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
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