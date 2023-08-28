"Вернется и даст по морде всем": стилист раскрыл главный план Пугачевой

Примадонна не забывает о России

Экс-стилист Джордж Ровалс решил поддержать Аллу Пугачеву, выразив надежду на то, что та вновь в скором времени появится в России. Вместе с тем мужчина надеется, что в скором времени та снова появится в РФ – и не просто вернется к полноценной жизни, но и отплатит тем, кто смешал ее с грязью.

"Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может", – выразил уверенность Джордж, добавив, что та станет вновь большой солисткой.

Ровалс утверждает, что у Аллы Борисовны действительно имеются такие планы. При этом тот объясняет планы артистки в посещениях музыкального шоу не только желанием развлечься, но и обыкновенным интересом – узнать, что происходит в жизни коллег, которые сейчас на плаву.