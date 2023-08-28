"Вернется и даст по морде всем": стилист раскрыл главный план Пугачевой

"Вернется и даст по морде всем": стилист раскрыл главный план Пугачевой
Алла Пугачева. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Примадонна не забывает о России

Экс-стилист Джордж Ровалс решил поддержать Аллу Пугачеву, выразив надежду на то, что та вновь в скором времени появится в России. Вместе с тем мужчина надеется, что в скором времени та снова появится в РФ – и не просто вернется к полноценной жизни, но и отплатит тем, кто смешал ее с грязью.

"Она Родину не продала. Вернется и даст по морде тем, кто заслуживает. Алла без сцены не может", – выразил уверенность Джордж, добавив, что та станет вновь большой солисткой.

Ровалс утверждает, что у Аллы Борисовны действительно имеются такие планы. При этом тот объясняет планы артистки в посещениях музыкального шоу не только желанием развлечься, но и обыкновенным интересом – узнать, что происходит в жизни коллег, которые сейчас на плаву.

Источник: Prozvezd ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Путин готов продлить зерновую сделку - СМИ

Анкара нашла способ убедить непреклонный Кремль

Во сколько обойдется россиянам перезапуск "Луны-25"

Дешевле, чем первая "Луна", однако дороже двух миллиардов

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей