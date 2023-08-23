"Очень жадная": коллеги вывели погнанную из РФ Орбакайте на чистую воду

Знаменитая актриса рассказала всю правду о дочери Пугачевой

В последнее время многие относятся к Кристине Орбакайте, которая долгие годы была одной из любимейших певиц страны, очень настороженно. Не секрет, что в прошлом году страну вместе с семьей покинула ее мать Алла Пугачева. После этого публика начала следить за действиями дочери Примадонны особенно пристально, ожидая подвоха и от нее. А кто ищет, тот, как известно, всегда найдет.

Недавно на Орбакайте буквально обрушился гнев российской публики. Впрочем, произошло это не на пустом месте, а в результате утечки неоднозначной информации. В Сеть попал список условий, при которых артистка будет готова приехать в Россию из США, где живет вместе с семьей, чтобы выступить перед соотечественниками. Многие были настолько удивлены требованиями певицы, что тут же погнали ее из страны.

Несмотря на то, что Орбакайте лишилась части фанатов, некоторые по-прежнему относятся к ней хорошо. Все дело в том, что артистка умеет произвести правильное впечатление. Об этом в YouTube-шоу Юлии Меньшовой рассказала актриса Светлана Иванова.

Звезда сериала "Тест на беременность" поделилась, что Кристина Орбакайте показалась ей очень отзывчивым человеком. По словам Ивановой, во время совместной работы над проектом коллега всегда вела себя как профессионал и поддерживала общение со всей командой. Также актриса озвучила черту характера певицы, которая, судя по всему, скрыта от публики и заметна только при близком контакте.

"Она очень жадная до всего, что происходит вокруг, но при этом, так сказать, свой пацан", – раскрыла правду о Кристине Орбакайте Светлана Иванова.

Стоит отметить, что положительное впечатление артистка произвела и на режиссера Джаника Файзиева. Именно он, по словам Ивановой, рассказал ей о характере дочери Примадонны. А при личном знакомстве и совместной работе актриса смогла убедиться в том, что он был прав. Выходит, коллеги вывели певицу на чистую воду и обнаружили то, что не способны увидеть многие зрители и слушатели.

Ранее "Утро.ру" писало, что внешность Орбакайте без фотошопа нагнала жути. На свежем снимке актрисы обнаружили темные пятная и морщины.