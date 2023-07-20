Кома не помогла: коллеги поддержали идею закопать в могилу МакSим

Певица пошла по наклонной

Недавно российская певица МакSим призналась в алкогольной зависимости. Шоумен Стас Барецкий немедленно откликнулся на эту беду и предложил горячо любимой миллионами артистке эффективный, но не традиционный метод лечения.

Бывший участник музыкальной группы "Ленинград" предложил певице МакSим пройти обряд самозахоронения, когда человека заживо кладут в гроб и закапывают в могилу на некоторое время. За этот период он осознает ценность жизни и больше не хочет тратить ее на алкоголь. По словам Барецкого, такой метод лечения алкоголизма помог уже многим людям, причем даже известным.

Среди тех, кто прошел обряд самозахоронения, был певец Данко. Коллега МакSим признался, что тольк так он смог избавиться от затяжной депрессии.



Данко активно поддержал идею закопать прилипшую к бутылке певицу МакSим. Он уверен, что этот метод обязательно поможет ей избавиться от проблемы.

"Это идеальный метод. Он эффективен во всех смыслах. Главное – потом не забыть человека откопать. У меня все прошло как по маслу", – рассказал Данко.

Впрочем, певица МакSим уже была одной ногой в могиле два года назад. Она пролежала 1,5 месяца в коме и частично потеряла память. После тяжелой пневмонии и лечения в реанимации на ИВЛ артистка, судя по всему, так и не смогла до конца восстановиться.

Напомним, весенний тур певицы МакSим с символичным названием "Я буду жить" пришлось отменить из-за проблем певицы со здоровьем. Артистка выходила на сцену в странном виде, не попадала в ноты и шаталась, бросала микрофон. Поклонники призвали ее директора прекратить издеваться и остановить тур.

Ранее "Утро.ру" сообщало, что певице МакSим предрекли незавидное будущее из-за алкогольной зависимости. Психолог объяснил, к чему может в итоге привести болезнь.