Темные пятна и морщины: внешность Орбакайте без фотошопа нагнала жути

Певица выглядит далеко не так хорошо, как казалось

Не так давно Кристина Орбакайте отметила 52-й день рождения. Многие поклонники отмечают, что для своего возраста дочь Аллы Пугачевой выглядит довольно молодо, ухоженно и свежо. Впрочем, иногда реальность не совсем такова, какой кажется на первый взгляд.

Нет сомнений, что артистка тщательно следит за своим внешним видом и может посоревноваться в привлекательности со многими другими коллегами. Благо у певицы достаточно средств на поддержание своей красоты. Но сколько бы денег и времени звезда не тратила на уход за собой, годы идут и берут свое. Очередное видео с участием Кристины Орбакайте это доказало.

На днях в блоге дочери Аллы Пугачевой появился новый ролик. Артистка обратилась к подписчикам, пригласив их на свои выступления в городах Израиля. Звезда предстала на кадрах с удивительно молодым и разглаженным лицом. Судя по всему, чтобы добиться такого эффекта, знаменитости пришлось воспользоваться фотошопом. Однако фильтр скрыл далеко не все.

На шею и зону декольте эффект не наложился. Поэтому фанаты смогли увидеть эти части тела исполнительницы такими, какие они есть. Внешний вид Кристины Орбакайте без фотошопа буквально нагнал на людей жути. Вместо гладкой кожи поклонники увидели на теле артистки темные пятна и морщины. Вероятно, к такой неприятной правде многие попросту не были готовы, ведь обычно знаменитости делают все, чтобы казаться идеальными.

Ранее "Утро.ру" писало, что после слива секретной информации Орбакайте погнали из России. В Сети всплыли данные, которые шокировали людей.