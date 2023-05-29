Пластического хирурга ужаснул внешний вид Пугачевой

Специалист объяснил, чем вызваны изменения во внешности певицы

Пластического хирурга Александра Вдовина ужаснул внешний вид Примадонны на концерте "Машины времени". Эксперт указал, что отеки на лице певицы не заметил бы разве что незрячий человек. Однако, указывает медик, удивляться тут нечему – все-таки, Алла Борисовна уже в годах.

Однако причины связаны не с эндокринной системой, считает хирург, а с тем, что Пугачева решилась на блефаропластику верхнего века.

"При этом виде вмешательства отек может нарастать до пяти суток и держаться до полугода", – высказался специалист, обративший также внимание на натянутое лицо певицы.



