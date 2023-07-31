После слива секретной информации Орбакайте погнали из России

После слива секретной информации Орбакайте погнали из России
Кристина Орбакайте. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Народ шокировали данные, которые всплыли в Сети

Больше года назад семья Аллы Пугачевой растеряла любовь публики. Артистка лишилась поддержки немалой части поклонников, когда решила уехать из страны в непростое время. То же случилось и с ее старшей дочерью Кристиной Орбакайте.

Не секрет, что наследница Примадонны уже давно живет на две страны. Долгое время артистка работала в России, а в Америке проводила свободное время вместе с мужем и дочерью. Теперь же, как стало известно, певица готова прилететь на родину и выступить перед соотечественниками на особых условиях.

На днях достоянием общественности стала секретная информация. В руки СМИ попал список требований, при выполнении которых звезда готова будет прилететь из США. Сообщается, якобы за выступление в России Кристина Орбакайте просит не менее пяти миллионов рублей. При этом концерт, как уточняется, должен быть закрытым, а оплата производиться наличными. Отмечается, что в случае перевода организаторам придется заплатить 10% комиссии сверху.

Помимо размера оплаты, в списке дочери Аллы Пугачевой есть целый перечень и других запросов. Сообщается, якобы Кристина Орбакайте настаивает на перелете бизнес-классом в определенном месте самолета, на засекречивании ее приезда, а также на проживании в лучшей гостинице города, охране и многом другом.

После раскрытия тайны певицы на нее взъелись многие россияне. Народ был шокирован списком требований, который предъявила Орбакайте. Если в последние месяцы многие и без того были не рады тому, что артистка может приехать в Россию, то теперь многие не хотят видеть ее еще больше. Некоторые разозлились настолько, что буквально погнали знаменитость из страны.

"Вообще выгнать из России все семейство", "Это фанера нынче столько стоит?", – процитировала недовольных пользователей Экспресс-газета.

Судя по всему, сейчас в семействе Аллы Пугачевой есть проблемы и поважнее, чем внезапная волна ненависти, обрушившаяся на ее дочь. По слухам, которые всплыли на днях, состояние Примадонны в Юрмале резко ухудшилось.

Фоторепортаж
Ноги Орбакайте, кактусы и ворота сразили московскую тусовку
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Источник: Экспресс газета ✓ Надежный источник
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