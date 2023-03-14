Кожа да кости: внешний вид Костомарова после болезни ужаснул народ

Кожа да кости: внешний вид Костомарова после болезни ужаснул народ
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/www.globallookpress.com
Спортсмен не похож сам на себя

Мучительная болезнь Романа Костомарова оставила серьезный отпечаток на его внешнем виде. Помимо ампутаций, за несколько недель, будучи прикованным к больничной койке, спорсмен превратился в скелета. Об этом сообщают медсестры, которые работают в больнице и лично видели знаменитость. 

Все время, что врачи боролись за его жизнь, Костомаров был не в состоянии принимать пищу. В момент поступлении в медучереждение при росте 182 сантиметра он весил около 75 килограммов. Сейчас же он потерял примерно треть своего веса – 25 кило. 

"Он весит меньше 50 килограммов, что в его состоянии критично", – утверждают осведомители.

Сейчас, по их словам, россияне бы вряд ли узнали красавца спортсмена в пациенте больницы. Из-за печального состояния он больше напоминает тень Романа Костомарова.

Данные о том, как себя чувствует фигурист разнятся. Одни источники говорят, что он идет на поправку. Другие, напротив, сообщают об ухудшении его самочувствия. Костомаров якобы даже с трудом открывает глаза и реагирует на внешние раздражители. По слухам, сейчас его готовят к очередной ампутации в попытке спасти жизнь.

Костомаров заболел в середине января. У спортсмена началась простуда, но он не переставал выходить на лед. Его состояние резко ухудшилось, пришлось госпитализировать. За несколько месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, несколько ампутаций. У него начались проблемы с внутренними органами, что серьезно препятсвует эффективному лечению. Родственники и друзья надеются, что Роман сможет одолеть болезнь и молятся о его здоровье.

Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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