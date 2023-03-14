Кожа да кости: внешний вид Костомарова после болезни ужаснул народ

Спортсмен не похож сам на себя

Мучительная болезнь Романа Костомарова оставила серьезный отпечаток на его внешнем виде. Помимо ампутаций, за несколько недель, будучи прикованным к больничной койке, спорсмен превратился в скелета. Об этом сообщают медсестры, которые работают в больнице и лично видели знаменитость.

Все время, что врачи боролись за его жизнь, Костомаров был не в состоянии принимать пищу. В момент поступлении в медучереждение при росте 182 сантиметра он весил около 75 килограммов. Сейчас же он потерял примерно треть своего веса – 25 кило.

"Он весит меньше 50 килограммов, что в его состоянии критично", – утверждают осведомители.

Сейчас, по их словам, россияне бы вряд ли узнали красавца спортсмена в пациенте больницы. Из-за печального состояния он больше напоминает тень Романа Костомарова.

Данные о том, как себя чувствует фигурист разнятся. Одни источники говорят, что он идет на поправку. Другие, напротив, сообщают об ухудшении его самочувствия. Костомаров якобы даже с трудом открывает глаза и реагирует на внешние раздражители. По слухам, сейчас его готовят к очередной ампутации в попытке спасти жизнь.

Костомаров заболел в середине января. У спортсмена началась простуда, но он не переставал выходить на лед. Его состояние резко ухудшилось, пришлось госпитализировать. За несколько месяцев фигурист пережил кому, два инсульта, несколько ампутаций. У него начались проблемы с внутренними органами, что серьезно препятсвует эффективному лечению. Родственники и друзья надеются, что Роман сможет одолеть болезнь и молятся о его здоровье.