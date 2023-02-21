Второй инсульт: врачи не могут спасти Костомарова

С каждым днем спортсмену становится хуже

Роман Костомаров находится в критическом состоянии в больнице. Источники утверждают, что он перенес инсульт, из-за чего четверть мозга фигуриста поражена. Врачи стараются сделать все возможное, чтобы его спасти, но с каждым днем болезнь чемпиона прогрессирует.

По данным "Известий", минувшая ночь была для Костомарова тяжелой – у него произошел еще один инсульт.

"У Романа сепсис крови, ее всю ночь очищали при помощи плазмафереза", – рассказал осведомитель.

Также источники утверждают, что у спортсмена диагностирован вторичный менингит.

Новости об инсульте у Костомарова шокировали Татьяну Тарасову. Сообщалось, что инфекция от отита могла перейти с ушей на мозг и дать осложнения, передает "Радио 1". Тренер утверждает, что ей об этом никаких подробностей неизвестно – все она узнает из прессы.

"У меня прям ноги сейчас подкосились. Ничего не знаю", – приводит ее слова RT.

Больше месяца фигурист находится под присмотром врачей. Ему сделали несколько операций по ампутации конечностей, чтобы остановить некроз. Однако из-за приема сильнодействующих лекарств у него появились другие сопутствующие проблемы, которые затрудняют лечение. Не исключено, что состояние Романа Костомарова могла усугубить внутрибольничная инфекция – синегнойная палочка.