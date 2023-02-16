Роман Костомаров начал сам дышать: жена и врач фигуриста впервые рассказали о его состоянии

Из клиники, где лежит спортсмен, пришли хорошие новости

В состоянии фигуриста Романа Костомарова наметилась небольшая положительная динамика: он уже дышит самостоятельно, кроме того, у него начали работать почки. Однако врачи не торопятся давать прогнозы, называя ситуацию по-прежнему критической.



За здоровьем Романа Костомарова сегодня с трепетом следит вся страна. Когда он в начале года попал в больницу с воспалением легких, в прессе стали появляться самые разнообразные слухи об ампутациях рук и ног, о бессознательном состоянии пациента. Семья фигуриста сначала никак не комментировала ситуацию, но сейчас Оксана Домнина, жена Костомарова, решила ответить на вопросы журналистов, чтобы развеять доходящие до абсурда домыслы.

По словам Оксаны, они пропустили начало пневмонии, так как у Романа в тот период болела рука и он принимал противовоспалительные и обезболивающие лекарства, которые, как потом оказалось, снимали и другие симптомы.

"Роман не чувствовал себя плохо, а единственным симптомом был небольшой кашель, появившийся в начале января",

– приводит "АиФ" слова Оксаны Домниной.

Когда температура стала зашкаливать, стало понятно, что Роман серьезно болен. Его госпитализировали в одну из столичных клиник, положили в реанимацию. Но стабилизировать состояние не получалось, и уже через пять часов медики пришли к выводу, что справиться с воспалением легких без искусственной вентиляции не получится.

"Поражение легочной ткани было тотальным – даже ИВЛ не позволяла нам поддерживать уровень кислорода на достаточном уровне",

– вспоминает Денис Проценко, главный врач медицинского центра "Коммунарка", куда перевезли Романа, когда встал вопрос о проведении экстракорпоральной мембранной оксигенации легких (ЭКМО).

Как пояснил Проценко, о том, что без некротических поражений подкожной клетчатки и мышц не обойдется, было понятно сразу, как только определили бактерию, вызвавшую поражение легких. Шансы на выживание Костомарова были минимальными. Фигуриста и его родных сразу предупредили, что в любом случае потребуется хирургическое вмешательство. Все дальнейшие решения принимались совместно, подчеркивает доктор.

Оксана Домнина подтвердила, что постоянно находится возле Романа, как и его брат Денис, и что с ними постоянно говорят врачи, объясняют, что будут делать и зачем это нужно:

"О последствиях, которые могут быть, мы все знали и понимали с самого начала".

Последние двое суток Роман дышит самостоятельно. У него начали функционировать почки. Это внушает оптимизм. Однако ситуация по-прежнему очень сложная, поэтому врачи отказываются делать прогнозы. Но супруга фигуриста уверена, что он поправится.

"Он сейчас с нами. Это огромное чудо и заслуга врачей, и огромное счастье, и это самое важное для нас",

– говорит Оксана. Она не стала подробно рассказывать о ходе лечения и проводимых операциях и попросила в эти трудные дни не тревожить ее и родных вопросами и не распространять ни на чем не основанные слухи. "Роман, когда поправится и найдет в себе силы говорить о пережитом, обязательно все расскажет сам", – пообещала супруга Костомарова.

Ранее сообщалось, что из-за развившейся гангрены медикам пришлось ампутировать прославленному фигуристу часть конечностей.