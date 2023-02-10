Рубят на части: Костомарову отрезают одну конечность за другой

Врачи не могут остановить болезнь

Шокирующие новости о состоянии Романа Костомарова продолжают поступать, несмотря на то, что руководство больницы решило засекретить историю болезни спортсмена, ограничив распространение информации лишь одним человеком – его лечащим врачом.

Известно, что фигурист уже лишился ступни на левой ноге. Некоторые источники сообщали, что удалили и вторую, но подтверждения этого нет – пока речь идет только о нескольких пальцах и части пятки. Тем не менее, несмотря на отчаянные попытки медиков спасти Костомарову жизнь, его состояние постепенно ухудшается.

Кровоток в конечностях пока восстановить не получается. Журналисты утверждают, что врачи приняли решение удалить и вторую ступню целиком, а вместе с ней и несколько пальцев на руках. Если это не поможет, то конечности так и продолжат отрезать до остановки распространения некроза.

Сейчас медики опасаются более серьезных последствий – печеночно-почечной недостаточности, которая, по их словам, гораздо хуже ампутации. Это может привести к инфаркту и остановке сердца.

Сам Костомаров сейчас находится в сознании. Спорсмен лично дает согласие на все проводимые операции и надеется, что врачи смогут спасти ему жизнь.