Орал на всю палату: у Костомарова случилась истерика в больнице

Спортсмен тяжело переживает ампутацию

Сведения о том, как Роман Костомаров проходит лечение в больнице, пытаются изо всех сил засекретить. Только знакомые и друзья, у которых есть контакты с семьей спортсмена, в последнее время выдают подробности его состояния. Общаться с прессой медикам запретили.

Однако некоторые подробности в прессу все же просачиваются. Недавно один врач на условиях анонимности рассказал, что сейчас у фигуриста и его супруги эмоциональное состояние расшатанное. Они периодически устраивают в больнице скандалы, но понять их можно – ситуация со здоровьем Костомарова непростая.

Поговорить с журналистами решилась и медсестра клиники, в которой пытаются спасти жизнь спортсмена. По ее словам, после первой операции у Романа, как только он вышел из наркоза, случилась истерика.

"Он от ужаса и осознания случившегося рыдал и выл на всю палату", – поделилась она.

Женщина отметила, что сейчас Костомаров очень нуждается в помощи психолога, поскольку из-за тяжелого состояния, последствий лечения у него развилась депрессия. Также для него крайне важно отсутствие лишнего внимания со стороны публики, поэтому руководство больницы пытается исключить утечки информации о его состоянии в СМИ.