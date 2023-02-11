Жена Костомарова закатила истерику в больнице: врачи рассказали подробности

Жена Костомарова закатила истерику в больнице: врачи рассказали подробности
Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
За жизнь чемпиона продолжают вести борьбу

В семье Романа Костомарова последние несколько недель выдались крайне тяжелыми. Сперва спортсмена вытащили с того света, но возвращение назад оказалось омрачено необходимостью снова спасать ему жизнь. Врачи провели операцию по ампутации в надежде спасти спортсмена, однако болезнь продолжает прогрессировать.

Происходящее серьезно сказывается на эмоциональном состоянии самого Костомарова и его супруги. Медперсонал больницы, в которой лежит олимпийский чемпион, рассказывает, что периодически они устраивают скандалы. А в свете необходимости второй операции супруги вовсе стали невыносимыми.

"Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции "нам все должны". Но медперсонал относится к этому с пониманием, ведь у Романа и его семьи сейчас очень сложный период", – рассказал анонимный работник. 

Сейчас решается вопрос о проведении новой ампутации – Костомарову собираются убрать еще одну ступню и, возможно, несколько пальцев на руках. Будет ли операция последней – неизвестно, однак медики надеются, что кровоток в конечностях спортсмена получится восстановить. 

Источник: ProZvezd ✓ Надежный источник
новости партнеров

Довели: в России нашли повод задействовать ядерное оружие на Украине

НАТО постепенно повышает ставки в конфликте

Путин резко осадил вякнувшего против России чиновника - видео

Главу страны смутило отношение к собственному государству

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей