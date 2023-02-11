Жена Костомарова закатила истерику в больнице: врачи рассказали подробности

За жизнь чемпиона продолжают вести борьбу

В семье Романа Костомарова последние несколько недель выдались крайне тяжелыми. Сперва спортсмена вытащили с того света, но возвращение назад оказалось омрачено необходимостью снова спасать ему жизнь. Врачи провели операцию по ампутации в надежде спасти спортсмена, однако болезнь продолжает прогрессировать.

Происходящее серьезно сказывается на эмоциональном состоянии самого Костомарова и его супруги. Медперсонал больницы, в которой лежит олимпийский чемпион, рассказывает, что периодически они устраивают скандалы. А в свете необходимости второй операции супруги вовсе стали невыносимыми.

"Роману то одно не нравится, то другое, его жене тоже, все с позиции "нам все должны". Но медперсонал относится к этому с пониманием, ведь у Романа и его семьи сейчас очень сложный период", – рассказал анонимный работник.

Сейчас решается вопрос о проведении новой ампутации – Костомарову собираются убрать еще одну ступню и, возможно, несколько пальцев на руках. Будет ли операция последней – неизвестно, однак медики надеются, что кровоток в конечностях спортсмена получится восстановить.