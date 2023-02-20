Что происходит с Костомаровым после поражения части мозга

Что происходит с Костомаровым после поражения части мозга
Роман Костомаров. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/globallookpress.com/
Вся страна переживает за олимпийца

Больше месяца назад знаменитый российский фигурист Роман Костомаров попал в реанимацию с воспалением легких. С тех пор люди бдительно следят за информацией о его состоянии. К сожалению, пока оптимистичных прогнозов никто не дает. Более того, стало известно, что у олимпийца повреждена часть мозга.

Такой информацией с журналистами РИА "Новости" поделился осведомленный источник. Собеседник агентства подчеркнул, что медицинские специалисты оценивают состояние фигуриста как крайне тяжелое.

Ранее стало известно, что олимпийскому чемпиону по танцам на льду 2006 года ампутировали часть ноги и пальцы на руках. Таким образом медики пытаются остановить распространение инфекции и спасти жизнь любимца россиян. Однако сегодня стало известно о новых обстоятельствах. Из-за поражения части мозга произошло кровоизлияние и образовалась гематома.

Врачи продолжают сражаться за жизнь олимпийца, но сейчас говорить о позитивных перспективах не приходится.

Напомним, на олимпиаде в Турине Костомаров блистательно выступил в паре со знаменитой фигуристкой Татьяной Навкой. Также звездный дуэт не раз одерживал победы на чемпионатах мира и Европы. За здоровье Костомарова переживает вся страна.

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
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