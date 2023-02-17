Стало известно о попытке побега Костомарова из больницы

Чемпион не до конца осознает, что с ним проиходит

Источники в больнице утверждают, что фигурист Роман Костомаров лишился нескольких пальцев на руках. Информация о полной ампутации кисти пока официально не подтвердилась. Для него это стало второй серьезной операцией после предыдущей на ногах. Медики в больнице, которые видели спортсмена сразу после хирургического вмешательства, рассказали журналистам, что он тяжело переносит происходящее с моральной и физической стороны.

Один из осведомителей утверждает, что Костомаров лишился правой кисти на руке, вторую врачи еще надеются сохранить. И сейчас он не до конца понимает, что с ним происходит.

"Санитарки перестилают ему постель, и он пытается встать с кровати, куда-то убежать", – поделились знакомые с ситуацией.

Сейчас его легкие не справляются с поддержанием дыхания самостоятельно, его пришлось подключить к аппарату ИВЛ. Состояние Костомарова остается стабильно тяжелым.

Лечащий врач спортсмена Сергей Царенко утверждает, что сейчас все угрозы жизни его пациента удалось ликвидировать, существует серьезный шанс на выздоровление Романа, сообщает телеканал "360".

Ранее жена фигуриста Оксана Домнина впервые рассказала о состоянии супруга. Она утверждает, что болезнь развивалась тихо, все симптомы заглушали противовирусные препараты. Единственное, что тревожило спортсмена – легкий кашель, отмечает Радио 1.