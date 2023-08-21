"Выглядит пугающе": перекроившая себя Шишкова шокировала новой пластикой

"Выглядит пугающе": перекроившая себя Шишкова шокировала новой пластикой
Алена Шишкова. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Звезду раскритиковали за очередное вмешательство

Когда-то Алену Шишкову называли одной из первых красавиц страны. Впрочем, и сейчас, в свои 30 лет, модель может похвастаться эффектной и привлекательной внешностью. Многие поклонники не перестают восхищаться тем, как выглядит бывшая избранница Тимати. Однако есть и те, кому "прежняя" Алена нравилась намного больше.

Некоторые жалуются, что из-за увлечения косметологическими процедурами и вмешательствами Шишкова стала выглядеть совсем иначе. Одни считают, что блондинка растеряла свой шарм и нежные черты, а другие называют ее внешность неестественной. Негатива стало еще больше, когда звезда похвасталась результатами очередного похода к специалисту.

В начале августа Алена решилась на процедуру по увеличению скул. Затем перекроившая себя модель предстала перед фанатами во всей красе в своем блоге. Некоторых бывшая избранница Тимати сильно шокировала своей новой пластикой. "Выглядит пугающе, намного старше своих лет, ей к психологу надо"; "Была шикарной, а теперь одутловатое лицо", – процитировали недовольных пользователей StarHit.

Фото: соцсети

Ранее "Утро.ру" писало, что возлюбленная Тимати бесстыже засветила грудь на видео. Валентина Иванова выложила новые пикантные кадры в социальных сетях. 

Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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