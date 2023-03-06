Возлюбленная Тимати бесстыже засветила грудь на видео

Возлюбленная Тимати бесстыже засветила грудь на видео
Валентина Иванова. Фото: t.me/ladysmedia
И перевозбудила мужчин

Возлюбленная Тимати Валентина Иванова не забывает о модельных делах – звездная дива не так давно выложила новые пикантные кадры в социальных сетях.

На новых снимках Валя решила представить топлес. Однако кое-какая интрига – может, и самая главная – осталась – красотка все-таки прикрыла обнаженную грудь своими руками.

Ну а в еще одном снимке Валентина опубликовала горячие фотографии в нижнем красном белье – вероятно, здесь речь идет уже о совершенно другой фотосессии.

К слову, красотка делала и более откровенные фото, о чем мы писали ранее.

Источник: Газета.ru ✓ Надежный источник
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