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Новая возлюбленная Тимати Валентина Иванова приняла участие в откровенной фотосессии. Девушка надела черное платье, модель которого не предусматривала ношение нижнего белья. В некоторых ракурсах оно приоткрывало скрытые за одеждой детали тела модели.
Валентина позировала перед фотографом, демонстрируя глубокое декольте до ягодиц на спине, облизывая языком свое тело, раздвигая ноги в юбке с разрезом. В какой-то момент она выгнулась так, что платье слегка приоткрыло ее торс и грудь.
Поклонники пришли в восторг от фигуры 19-летней девушки. Кто-то отметил, что наконец у Тимати появился вкус на девушек, другие выразили мнение, что фотосессия получилась очень красивой и не пошлой.
Известно, что Тимати и Валентина встречаются несколько месяцев – рэпер даже познакомил возлюбленную с семьей и друзьями.
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