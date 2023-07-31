Врач раскрыл правду о пластической операции Навки

Фигуристка удивила народ странностями на лице

Знаменитая фигуристка в свои 48 лет выглядит безупречно. А народ гадает, как ей удается сохранять красоту и молодость. Неудивительно, что время от времени на просторах Интернета появляются слухи о том, что Татьяна Навка якобы прибегла к помощи хирургов.

На днях для подобных разговоров вновь появился повод. Звезда опубликовала свежий снимок, на котором поклонники заметили странное на ее лице. В районе скул появился какой-то след, напоминающий рытвину. И он, по мнению пользователей, обезобразил лицо спортсменки.

Чтобы разобраться в том, что произошло с лицом Татьяны Навки, журналисты показали нашумевший снимок хирургу Максиму Усугнвану. Он и раскрыл правду о пластической операции звезды, которой, на его экспертный взгляд, на самом деле не было. Медик заверил, что странность на лице спортсменки – всего-навсего неудачно упавший свет.

"Ничего она не делала с ямкой на скуле. Все нормально", – высказался специалист.

Ранее "Утро.ру" публиковало мнение другого специалиста по поводу пластической операции Аллы Пугачевой, которая на днях поразила публику изменениями во внешности.