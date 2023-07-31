"Тканей не осталось": разглядевший Пугачеву вблизи врач пришел в ужас

Примадонне больше не смогут помочь

В последние дни публика обсуждает преображение Примадонны. Впервые за долгое время артистка вышла в свет во время фестиваля Лаймы Вайкуле в Юрмале и сразу приковала к себе внимание. Фотографам удалось запечатлеть Аллу Пугачеву вблизи: ее кожа выглядит максимально натянутой, а лоб – слишком высоким.

В итоге пользователи на просторах Интернета стали полагать, что певица перенесла пластику. Такой же вывод сделал и хирург Филипп Выступец в разговоре с журналистами. Более того, он пришел в ужас от вида перекроенной звезды, посчитав, что на ее лице уже нет живого места для будущих операций, если она соберется их делать.

"У нее уже не осталось тканей на лице, с которыми можно работать", – оценил внешность Аллы Пугачевой медик.

Он также предположил, какие процедуры сделала Примадонна. По мнению эксперта, за ее плечами подтяжка контура лица и лба, верхняя и нижняя блефаропластика, коррекция подбородочного угла, удаление комков Биша и булхорн, от которого верхняя губа стала пухлой. Специалист заключил, что после всех этих манипуляций звезде лучше отказаться от пластики лица и проводить операции только на теле.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что состояние Аллы Пугачевой в Юрмале резко ухудшилось.