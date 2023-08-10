Певица решилась на крупные перемены

57-летняя российская певица и писательница Наталья Штурм является одной из самых ярких представительниц российского шоу-бизнеса. В своем возрасте звезда великолепно выглядит и не стесняется лишний раз показать свое тело.

В соцсетях Штурм часто критикуют за чрезмерную откровенность и якобы неподобающий для ее возраста вид. Однако звезда плевать хотела на подобную критику и продолжает выкладывать интимные снимки на зависть сверстницам.

Наталья Штурм не отрицает, что прибегает к пластической хирургии и не делает из этого какой-то интриги. На днях она рассказала, что решилась на очередную пластику. Результаты она показала в своем аккаунте. На снимке, где звезда предстала перед операцией, у Штурм разметкой выделены области скул, боков, живота и ягодиц. Выходит, что у нее уже перекроено все тело.

Также Наталья Штурм показала фото из палаты после операции. На фото у нее забинтована голова, а на лице видны отеки и гематомы.

Также Штрум сделала липосакцию живота. Звезда 90-х осталась довольна результатом.

"Моя фигура совершенна – и будет еще совершеннее. Поклонники моего тела, ждите скоро новых красивых фото!" – написала Наталья Штурм.

Также звезда 90-х напомнила, что хорошая фигура достается ей не только благодаря пластике. Дважды в неделю она ходит в спортзал и есть много овощей и фруктов. В рационе звезды нет сладостей и мучного.

Ранее "Утро.ру" писало о том, что Наталья Штурм присела 50 раз для более упругой пятой точки.