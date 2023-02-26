Откуда у Пугачевой страшный шрам на лице: пластический хирург раскрыл тайну

Примадонна зачастила с наведением красоты у косметологов

Алла Борисовна Пугачева явилась на концерт своей давней подруги Лаймы Вайкуле в Израиле без солнцезащитных очков, изрядно удивив поклонников – тех чрезвычайно насторожил вид Примадонны.

На концерте многие заприметили, что у Аллы Борисовны как будто изменилось лицо – без солнечных очков на лице артистки был отчетливо заметен отек. По версии некоторых, речь идет о шраме из-за пластической хирургии.

Пластический хирург Александр Вдовин указал, что это никакой не шрам – вероятнее всего, речь идет об отеке вследствие косметологической процедуры, которая требовалась звезде ради поддержания красоты.

Не исключено, указывает специалист, что Примадонна сделала себе блефаропластику. Путем прокола были удалены из указанного участка лица жировые отложения – теперь поврежденная область заживает. Стоимость подобной операции – примерно от 85 тыс. рублей.