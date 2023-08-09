"Нелепо, жалко и смешно": внешний вид молодящейся Долиной привел в ужас

Пользователи жестко раскритиковали новый образ артистки

Лариса Долина – одна из самых востребованных и популярных артисток на российской сцене. За годы своей карьеры певица многого достигла и завоевала звание королевы джаза. Но помимо огромного числа фанатов, у знаменитости есть и хейтеры, которые периодически атакуют ее с критикой и непрошенными советами.

Многие поклонники артистки уже давно привыкли, что она любит необычно выглядеть и одеваться. Лариса Долина часто выбирает смелые наряды, которые, как некоторым кажется, не соответствуют ее возрасту. Поэтому 67-летнюю звезду часто называют молодящейся. А недоброжелатели, у которых каждый новый выход певицы вызывает приступ гнева, и вовсе не выбирают выражений.

Недавно Лариса Долина опубликовала в своем блоге ролик, снятый во время работы над новой песней. Однако большая часть подписчиков даже не обратила внимание на то, что происходит на кадрах. Гораздо больше пользователей заинтересовал наряд, который выбрала артистка.

Долина предстала на кадрах в джинсовой мини-юбке, укороченной майке с рваными элементами и необычной обуви на высокой платформе. Одним образ знаменитости показался очень интересным, а других внешний вид звезды буквально привел в ужас. Пользователи не постеснялись поделиться эмоциями в комментариях.

"Простите, но нелепо, жалко и смешно выглядит бабушка в подростковых нарядах", "Все стильно, но в 67 уже не актуально", "Прикид не по возрасту", – написали подписчики.

Судя по всему, Ларису Долину обидные слова ничуть не задели. Свое мнение по поводу критики она высказала в комментариях. В сообщении звезда ответила хейтерам и пожелала всем женщинам выглядеть так, как им хочется. Однако положительный настрой артистки не отменяет тревожные слухи о ее здоровье, которые ходят уже не один месяц. Ранее "Утро.ру" писало, что медик раскрыла страшный недуг знаменитости.