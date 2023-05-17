Страшный недуг Долиной раскрыла медик

Страшный недуг Долиной раскрыла медик
Лариса Долина. Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
Звезда откровенно перетрудилась, считает доктор

У прославленной певицы вскрылись серьезные проблемы с самочувствием. Лариса Долина в свои 67 лет может похвастаться женственностью и стройной фигурой. Звезда постоянно экспериментирует с прическами и образами. Однако даже тональник не спасает положение из-за возраста.

Врач-косметолог Татьяна Аюпова считает, что у прославленной исполнительницы имеются серьезные проблемы со здоровьем – такие, какие не скроет ни одна пластическая операция.

"Если отеки проявляются к вечеру – сердце перегружено. Утром – проблемы с почками. Похоже, что у нее щитовидка работает плохо. Есть признаки и возрастного гипогонадизма (нарушение функции яичников)", – указала специалист.

Источник: Blitz.plus ✓ Надежный источник
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