Страшный недуг Долиной раскрыла медик

Звезда откровенно перетрудилась, считает доктор

У прославленной певицы вскрылись серьезные проблемы с самочувствием. Лариса Долина в свои 67 лет может похвастаться женственностью и стройной фигурой. Звезда постоянно экспериментирует с прическами и образами. Однако даже тональник не спасает положение из-за возраста.

Врач-косметолог Татьяна Аюпова считает, что у прославленной исполнительницы имеются серьезные проблемы со здоровьем – такие, какие не скроет ни одна пластическая операция.

"Если отеки проявляются к вечеру – сердце перегружено. Утром – проблемы с почками. Похоже, что у нее щитовидка работает плохо. Есть признаки и возрастного гипогонадизма (нарушение функции яичников)", – указала специалист.