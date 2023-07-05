Запах старости: возраст молодящейся Успенской выдает одна деталь

Запах старости: возраст молодящейся Успенской выдает одна деталь
Любовь Успенская. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Певица не сможет избавиться от проявившейся особенности

Королева шансона в следующем году отметит свой юбилей. 70 лет – цифра весомая, однако, кто поверит, что артистке именно столько? Для этого звезда проделала большую работу, пытаясь молодиться. Правда, как рассказал журналистам пластический хирург Тигран Алексанян, одна деталь Любовь Успенскую все же выдает. 

Эксперт уверен, что певица – частый гость хирургических кабинетов. Своим профессиональным взглядом он усмотрел у нее круговую подтяжку лица и блефаропластику. Да, артистка на пороге 70 лет выглядит прекрасно, но, по мнению специалиста, хирургических вмешательств в вопросе омоложения недостаточно, отмечает "Пятый канал".


Необходимы еще и регулярные походы к косметологу, чтобы держать свое лицо в форме. И это Любовь Успенская наверняка делает. Еще нужно, по словам Тиграна Алексаняна, сохранять тело в тонусе за счет частых походов в спортивный зал. Однако добиться ошеломительного эффекта вряд ли удастся, потому что в таком возрасте фигуру проработать полностью не получится. Например, грудь от тренировок уже не поднимается. 

Еще эксперт отметил, что с наступлением внушительного возраста люди источают особенные нотки – этакий запах старости. Он, собственно, и выдает года, которые певица так пытается скрывать. 

"Как можно повлиять на запах тела? Это разные вещи", – заметил специалист, оценивая внешность Любови Успенской.

Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
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