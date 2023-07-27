Что происходит в брошенной сбежавшей Кристиной Орбакайте шикарной квартире за 150 миллионов

Легендарные хоромы в центре Москвы не пустуют

Поклонники Аллы Пугачевой хорошо знают адрес в Москве: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 7. В ту пор это была улица Горького, дом 37. И здесь, в четырехкомнатной квартире, с 1980 по 1994 годы жила главная певица большой страны – Алла Пугачева. В браке с Александром Стефановичем и Евгением Болдиным она была счастлива именно здесь, а съехала уже будучи женой Филиппа Киркорова.

Сегодня эта ставшая после ремонта пятикомнатной квартира, как говорят риэлторы, стоит около 150 миллионов рублей, если учесть положение в центре Москвы и звездное имя владельцев. Квартира эта вскоре после четвертого развода Примадонны была подарена ее старшей дочери – Кристине Орбакайте.

Но Кристина с семьей давно уже обитает в Соединенных Штатах. Там у ее супруга Михаила Земцова есть собственная стоматологическая клиника. А что же с московской квартирой?

Соседи певицы рассказали, что квартира находится под вневедомственной охраной. Кроме того, туда регулярно приходит помощница по хозяйству – жилье не стоит пустым. Там всегда порядок и чистота, окна открываются для проветривания – в любое время жилье готово принять звездных хозяев.