Что происходит в брошенной сбежавшей Кристиной Орбакайте шикарной квартире за 150 миллионов

Что происходит в брошенной сбежавшей Орбакайте шикарной квартире за 150 миллионов
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Легендарные хоромы в центре Москвы не пустуют

Поклонники Аллы Пугачевой хорошо знают адрес в Москве: 1-я Тверская-Ямская улица, дом 7. В ту пор это была улица Горького, дом 37. И здесь, в четырехкомнатной квартире, с 1980 по 1994 годы жила главная певица большой страны – Алла Пугачева. В браке с Александром Стефановичем и Евгением Болдиным она была счастлива именно здесь, а съехала уже будучи женой Филиппа Киркорова.

Сегодня эта ставшая после ремонта пятикомнатной квартира, как говорят риэлторы, стоит около 150 миллионов рублей, если учесть положение в центре Москвы и звездное имя владельцев. Квартира эта вскоре после четвертого развода Примадонны была подарена ее старшей дочери  – Кристине Орбакайте.

Но Кристина с семьей давно уже обитает в Соединенных Штатах. Там у ее супруга Михаила Земцова есть собственная стоматологическая клиника. А что же с московской квартирой?

Соседи певицы рассказали, что квартира находится под вневедомственной охраной. Кроме того, туда регулярно приходит помощница по хозяйству – жилье не стоит пустым. Там всегда порядок и чистота, окна открываются для проветривания – в любое время жилье готово принять звездных хозяев.

Источник: "Утро.ру" ✓ Надежный источник
новости партнеров
По теме

Похожи на американские: Ким Чен Ын показал Шойгу секретное оружие

Государственные деятели вместе побывали на выставке

Что происходит в брошенной сбежавшей Орбакайте шикарной квартире за 150 миллионов

Легендарные хоромы в центре Москвы не пустуют

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей