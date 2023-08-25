Названа дата возвращения Пугачевой в Россию

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Больше года российская певица Алла Пугачева живет за границей. Артистка улетела вместе с мужем и детьми сначала в Израиль, а затем в Латвию. С осени 2022 года Примадонна сделала несколько скандальных заявлений, в том числе назвала россиян холопами и рабами, после чего от нее отвернулись коллеги и поклонники на родине.
Впрочем, никто не говорил, что Алла Пугачева покинула Россию навсегда. Безусловно, она еще вернется, и это лишь вопрос времени. Ведь здесь у нее активы и все годами нажитое имущество.
Певица уже не раз тайно прилетала в Россию. То она гуляла с другом стилистом Игорем Гуляевым, то хоронила приятеля, модельера Валентина Юдашкина и решала кое-какие дела, но однажды она вернется сюда навсегда. Нумеролог Марияна Анаэль рассказала, когда это случится.
По мнению нумеролога, певица вернется в Россию не раньше, чем через три года. Артистка выжидает подходящее время после череды скандалов, в которые вляпалась она и ее опальный муж.
"В 2026-м она может вернуться обратно в Россию. Именно тогда у нее будут цифры 7 и 20, обозначающие воссоединение с народом", – отметила эксперт.
Ранее "Утро.ру" писало о том, что коллеги вывели Кристину Орбакайте на чистую воду и раскусили ее натуру.
Певица трепетала от волнения