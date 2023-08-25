Названа дата возвращения Пугачевой в Россию

Названа дата возвращения Пугачевой в Россию
Алла Пугачева. Фото: Vadim Tarakanov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Артистка будет ждать подходящего времени

Больше года российская певица Алла Пугачева живет за границей. Артистка улетела вместе с мужем и детьми сначала в Израиль, а затем в Латвию. С осени 2022 года Примадонна сделала несколько скандальных заявлений, в том числе назвала россиян холопами и рабами, после чего от нее отвернулись коллеги и поклонники на родине. 

Впрочем, никто не говорил, что Алла Пугачева покинула Россию навсегда. Безусловно, она еще вернется, и это лишь вопрос времени. Ведь здесь у нее активы и все годами нажитое имущество. 

Певица уже не раз тайно прилетала в Россию. То она гуляла с другом стилистом Игорем Гуляевым, то хоронила приятеля, модельера Валентина Юдашкина и решала кое-какие дела, но однажды она вернется сюда навсегда. Нумеролог Марияна Анаэль рассказала, когда это случится.

По мнению нумеролога, певица вернется в Россию не раньше, чем через три года. Артистка выжидает подходящее время после череды скандалов, в которые вляпалась она и ее опальный муж. 

"В 2026-м она может вернуться обратно в Россию. Именно тогда у нее будут цифры 7 и 20, обозначающие воссоединение с народом", – отметила эксперт. 

Ранее "Утро.ру" писало о том, что коллеги вывели Кристину Орбакайте на чистую воду и раскусили ее натуру. 

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Источник: Московский комсомолец ✓ Надежный источник
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