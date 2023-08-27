"Капусту со стен соскребали": съехавшая Пугачева оставила свинарник в отеле

Беспардонность экс-примадонны поражает

О выходках бывшей королевы отечественной эстрады Аллы Пугачевой всегда ходило немало слухов. Как известно, взобравшись на музыкальный Олимп, артистка возомнила, что является чуть ли не одним из главных лиц нашей страны. Такая убежденность в собственной исключительности развязала звезде руки. Часто она вела себя крайне неподобающим образом. О выкрутасах Аллы Борисовны помнят до сих пор.



В конце восьмидесятых Пугачева устроила скандал в гостинице, который привел к серьезным последствиям. Дошло до того, что знаменитость на некоторое время убрали из радиоэфира. Резонансный инцидент произошел в фешенебельной ленинградской гостинице "Прибалтийская". В какой-то раз артистку не смогли заселить в ее любимый номер, так как он был занят иностранным бизнесменом. Пугачеву это взбесило, и она устроила грандиозный скандал. Такая несдержанность разочаровала публику – большинство осудили Пугачеву.



Тогда же выяснилось, что в этой роскошной гостинице Алла Борисовна ни в чем себе не отказывала. Она любила устраивать там шумные посиделки и не заботилась об их последствиях. Когда примадонна съезжала из гостиницы, несчастным горничным приходилось долго отмывать номер.

"После ее отъезда номер чистили-блистили, капусту кислую, ее любимую, со стен соскребали", – рассказала жительница Северной столицы, которая водила дружбу с горничными отеля.

К слову, ранее была названа точная дата возвращения Пугачевой в Россию.ар

