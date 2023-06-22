Яну Кошкину в кружевном белье застукали в постели с мужчиной и блондинкой: фото

Красавица показала идеальное тело

Женственная внешность актрисы Яны Кошкиной сделала ее любимицей публики. Красивое тело прелестницы давно не дает покоя представителям сильного пола. В социальных сетях активно обсуждают новую фотографию, на которой Кошкина предстала в откровенном кружевном белье.



Красотку засняли прямо в постели. Пикантность кадру добавляет тот факт, что рядом со знаменитостью лежит молодой человек и эффектная блондинка. Снимок действительно получился очень впечатляющим.



Такую откровенную съемку Яна Кошкина посетила ради нового кинофильма. Руководители проекта решили, что интерес публики точно раззадорит скинувшая верхнюю одежду красавица-артистка. Компанию в кровати девушке составили Полина Максимова и Роман Маякин. В целом композиция получилась очень эффектной и будоражащей сознание.





В социальных сетях продолжают нахваливать идеальные формы Кошкиной: ее длинные стройные ноги, подтянутый живот и пышная грудь сводят мужчин с ума, а для женщин становятся отличным мотиватором регулярно посещать спортивные залы.

