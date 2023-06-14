Главные модные тренды для мужчин на лето 2023: советы стилистов

Выбор лучше сделать в пользу объема и яркости

Самыми актуальными брюками на лето и другие сезоны 2023 года будут карго. Желательно, чтобы они были объемными и с обилием карманов по бокам, утверждают стилисты. Ткань и расцветка при этом может быть любой – лишь бы сочеталась с другими элементами образа. Однако приоритет лучше отдавать яркой одежде.

Лучше всего карго сочетаются с футболкой или застегнутой рубашкой. Также подойдут лонгслив, худи, кардиган или бомбер. Из обуви самыми идеальными вариантами станут биркенштоки или кеды, но можно также обуть сандалии или лоферы.

Также снова в моде бомберы. Особенно если они сшиты из разной ткани. Выбор стоит делать тоже в пользу оверсайзных моделей, как пишет gazetametro.ru.

Среди остальных трендов лета 2023-го – шорты бермуды, тотал деним и морские мотивы.